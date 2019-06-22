Завершился военно-патриотический сбор "Айбын"

В мероприятии приняли участие руководство Министерства обороны, Карагандинской области, ветераны Вооруженных Сил РК и приглашенные гости.

22 июня текущего года на полигоне учебного центра "Спасск" Карагандинской области состоялась торжественная церемония закрытия пятого республиканского военно-патриотического сбора молодежи "Айбын", который объединил более 600 молодых патриотов со всех уголков Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.

В мероприятии приняли участие руководство Министерства обороны, Карагандинской области, ветераны Вооруженных Сил РК и приглашенные гости.

По итогам проведенного сбора призовые места распределились следующим образом. Среди Республиканских школ "Жас улан" и специализированных лицеев первое место заняла команда Школа интернат "Жас ұлан" (г. Семей), второе место – Республиканская школа "Жас ұлан" имени генерала армии Сагадата Нурмагамбетова (г. Нур-Султан) и на третьем месте республиканская школа "Жас улан" имени Героя Советского Союза генерал-майора Сабыра Рахимова (г. Шымкент). Среди военно-патриотических клубов Вооруженных Сил РК и других воинских формирований первое место занял военно-патриотический клуб "Шығыс" (РгК "Восток"), второе место – команда военно-патриотического "Сагадат" (Управления начальника тыла и вооружения), третье место присвоено военно-патриотическому клубу "Жас улан" (Главного управления военной полиции). Среди военно-патриотических клубов регионов первое место заняла команда "Жігер" из Западно-Казахстанской области, второе место за командой "Жас Қыран" из Восточно-Казахстанской области, и на третьем месте команда из Акмолинской област – "Айбын". Обладателем гран-при стал военно-патриотический клуб "Жас Улан" из города Семей.

Победителям соревнований в общекомандном и личном зачетах были вручены грамоты, медали, кубки и памятные подарки.

Напомним, что военно-патриотический сбор "Айбын" проводился в рамках Года молодежи в целях совершенствования военно-патриотического воспитания молодежи в стране. Участники сбора прошли уникальную школу подготовки к армейским будням, воочию увидели современные образцы военной техники и вооружения армии Казахстана, испытали свои силы и возможности, а также обрели новых друзей и единомышленников.

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