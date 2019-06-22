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Видео начала 90-х, где Назарбаеву вручают камчу, появилось в Сети

Это фрагмент из фильма "Лидер эпоxи Независимости”.

Фото : Instagram22 июня 2019, 19:47

В Сети появилось видео, где Первый Президент страны в начале 90-х совершает одну из своих рабочих поездок по стране, сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовал телерадиокомплекс Президента РК на своей странице в Instagram. Это фрагмент из фильма "Лидер эпоxи Независимости”

На кадрах аксакалы вручают Нурсултану Назарбаеву бата – благословение.

Одна из народных пословиц гласит: жаңбырменен жер көгерер, батаменен ел көгерер (Благодаря дождю земля зеленеет, благословением процветает страна).

Бата беру является бесценной ценностью и традицией казахского народа. Одним из таких благословений является бата аксакала молодому руководителю государства.


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