Видео начала 90-х, где Назарбаеву вручают камчу, появилось в Сети
Это фрагмент из фильма "Лидер эпоxи Независимости”.
В Сети появилось видео, где Первый Президент страны в начале 90-х совершает одну из своих рабочих поездок по стране, сообщает Zakon.kz.
Видео опубликовал телерадиокомплекс Президента РК на своей странице в Instagram. Это фрагмент из фильма "Лидер эпоxи Независимости”
На кадрах аксакалы вручают Нурсултану Назарбаеву бата – благословение.
Одна из народных пословиц гласит: жаңбырменен жер көгерер, батаменен ел көгерер (Благодаря дождю земля зеленеет, благословением процветает страна).
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Бата беру является бесценной ценностью и традицией казахского народа. Одним из таких благословений является бата аксакала молодому руководителю государства.
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