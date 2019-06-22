Полицейские Атырауской области отметили профессиональный праздник

Аким области Нурлан Ногаев, поздравляя личный состав департамента полиции, поблагодарил за самоотверженный труд.

23 июня казахстанские полицейские отмечают свой профессиональный праздник. В праздничной обстановке полицейских региона поздравили аким Атырауской области и начальник департамента полиции, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональную службу коммуникации.

В 2007 году Указом Главы государства 23 июня был официально утвержден Днем полиции. Аким области Нурлан Ногаев, поздравляя личный состав департамента полиции, поблагодарил за самоотверженный труд. Служба в полиции опасна и трудна, но люди, посвятившие себя доблестной работе, несмотря на все тяготы, ежедневно заступают на посты, обеспечивая правопорядок в обществе.

- На вас лежит большая ответственность за обеспечение общественного порядка и безопасности граждан. Искренне благодарю вас за честную службу, за верность выбранной профессии. Особых слов признательности заслуживают ветераны органов внутренних дел, которые и сегодня являются примером для подражания молодому поколению. Это - настоящие профессионалы, достойно выполнявшие свой служебный долг, - сказал Нурлан Ногаев.

Глава региона отметил, что потенциал у полиции действительно очень высокий, а благодаря помощи областных властей удалось существенно поднять уровень материально-технической базы. Решается также вопрос обеспечения жильем работников органов правопорядка.

- Защищать интересы общества и государства - одна из задач наших правоохранительных органов. Государство создает все условия для выполнения этих задач. Выделяется достаточно финансовых средств для обеспечения безопасности дорожного движения, общественной безопасности, в том числе, для установки камер видеонаблюдения. Большая работа проведена в борьбе с незаконным оборотом рыбной продукции. Уверен, что и в дальнейшем авторитет наших полицейских будет на высоком уровне. Порой, исполняя служебный долг, полицейские подвергаются опасности. Рискуя собственной жизнью и здоровьем, полицейские гарантируют спокойствие, жизнь и здоровье всего населения. Этому немало примеров и в нашей области, - подчеркнул Нурлан Ногаев.

Начальник областного департамента полиции Хамза Умбеткалиев, поздравляя своих коллег и подчиненных, выразил уверенность, что сотрудники полиции и впредь с честью будут выполнять возложенные на них обязанности.

В связи с празднованием Дня казахстанской полиции приказом Министра внутренних дел РК полицейским были вручены очередные воинские звания. За добросовестную службу ряд сотрудников получили грамоты и благодарственные письма.

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