Грузинским авиакомпаниям запретили летать в Россию

Запрет будет временным и начнет действовать с 8 июля.

Грузинским авиакомпаниям будет запрещено летать в Россию, сообщает ТАСС.

Запрет будет временным и начнет действовать с 8 июля. Он распространяется как на пассажирские, так и на коммерческие рейсы.

21 июня президент России Владимир Путин издал указ о запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля, однако эта мера не касалась двух грузинских перевозчиков, выполняющих рейсы в РФ — Georgian Airways и MyWay Airlines.

Такое решение российский лидер принял в связи с акциями протестов в Тбилиси. 20 июня несколько тысяч человек начали штурм здания парламента. Через несколько часов полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули. Согласно последним данным, пострадали 240 человек, 80 из них оказались сотрудниками полиции.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!