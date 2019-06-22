В Карагандинской области открыли обелиск полицейским, погибшим в борьбе с криминалом

Аким Шетского района отметил, что жители помнят и чтят память стражей правопорядка, отдавших свои жизни в борьбе с преступностью.

В день празднования Дня казахстанской полиции в Шетском районе был открыт обелиск погибшим при исполнении служебных обязанностей сотрудникам органов внутренних дел, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

В открытии обелиска приняли участие первый заместитель начальника Департамента полиции Карагандинской области полковник полиции Исмагулов Курмангали Жардемович, Аким Шетского района Жандаулетов Марат Жандаулетович, руководство и личный состав Шетского отдела полиции, жители.

Право открыть обелиск, было предоставлено заместителю начальника Департамента полиции Карагандинской области полковнику полиции Исмагулову К.Ж и Акиму района Жандаулетову М.Ж.

Аким Шетского района отметил, что жители помнят и чтят память стражей правопорядка, отдавших свои жизни в борьбе с преступностью.

- Сегодня мы обязаны вспомнить и назвать поименно тех, кого нет рядом с нами, кто погиб при исполнении служебного долга, отдав свои жизни за благополучие других людей, - отметил Курмангали Исмагулов.

"Важно, чтобы память о мужестве, отваге и смелости наших земляков, отдавших свои жизни, обязательно передавались последующим поколениям. Вечная память о безграничной самоотверженности погибших на посту сотрудников, будет ярким примером для молодежи".

Церемония завершилось с возложения венков. Память погибших почтили минутой молчания и оружейным залпом. Цветы к памятнику смогли возложить все собравшиеся, ветераны и сотрудники полиции.

Памятник будет напоминать жителям района о тех, кто отдал свои жизни в борьбе с криминалом.

В честь Дня казахстанской полиции первый заместитель начальника Департамента полиции Карагандинской области полковник полиции Исмагулов Курмангали Жардемович торжественно вручил начальнику Шетского отдела полиции ключи от новых автомашин "Нива".

Продолжились мероприятия в культурно-досуговом центре, где состоялся праздничный концерт.

Заместитель начальника Департамента полиции Карагандинской области полковник полиции ИсмагуловК.Ж и Аким Шетского района поздравили полицейских с профессиональным праздником.

Ряд сотрудников полиции были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами акима района, министра внутренних дел, начальника департамента полиции, получили очередные звания и ряд других поощрений.

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