36 маршрутов в Нур-Султане изменят схему движения 23 июня

Это связанно с проведением турнира "Дуатлон 2019".

36 маршрутов изменят схему движения во время турнира "Дуатлон 2019", сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

23 июня с 7:00 – 12:00 в связи с проведением турнира "Дуатлон 2019" по ул. Кунаева, ул. Достык и по пр. Туран, пр. Мангилик Ел временно изменится схема движения маршрутов №№ 10, 12, 15, 18, 19, 21, 28, 29, 32, 35, 37, 40, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 60, 61, 70, 100, 101, 102, 104, 107, 300, 305, 312, 301, 302, 303, 308, 309.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!