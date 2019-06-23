Нурлан Ногаев: По работе госслужащих судят о государстве

Сегодня по Атырауской области насчитывается более трех тысяч государственных служащих.

Аким Атырауской области Нурлан Ногаев поздравил госслужащих с профессиональным праздником, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Выступая на торжественном собрании, глава региона отметил важность государственного служащего как основу стабильности страны. Миссия государственной службы заключается в преданном служении народу и эффективном отстаивании национальных интересов.

- Как сказал Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев, перед государственными служащими стоит большая и ответственная задача – служение народу. Этим же курсом идет нынешний Президент Казахстана. Государство в полной мере выполняет принятые на себя обязательства по сохранению стабильности, социальному обеспечению, созданию условий для малоимущих, слабозащищенных слоев населения, развитию нашей страны. В этом большая заслуга всех наших коллег, в том числе ветеранов, которые долгие годы своей жизни отдали государственной службе. Выражаю огромную благодарность вам, ветераны госслужбы, - сказал Нурлан Ногаев. - Время вносит свои коррективы. В том числе и во взаимодействие между людьми, по предоставлению государственных услуг. С каждым днем растет число услуг, предоставляемых в электронном формате. Это позволяет снизить бюрократизм, повысить уровень и качество предоставления необходимых услуг для населения.

Сегодня по Атырауской области насчитывается более трех тысяч государственных служащих. Примечательно, что все больше молодых людей идут служить в государственный сектор. И государство создает для них все условия.

- Обучение госслужащих, повышение уровня их профессионализма позволит им в будущем быть готовыми к новым вызовам времени. Это огромный труд. И каждый госслужащий должен помнить, что по его работе и отношению к людям, судят о государстве, – подчеркнул Нурлан Ногаев. – По сути, все казахстанцы так или иначе являются государственными служащими, потому что живут с одной целью – чтобы наша страна развивалась и процветала.

Руководитель департамента по делам государственной службы Атырауской области Токтамыс Жумагулов отметил, что за годы независимости сформирован современный высокопрофессиональный госаппарат, который успешно реализует государственные программы развития страны.

- Отрадно, что все больше молодых людей связывают свою деятельность с государственной службой. В Атырауской области 30% всех госслужащих - это молодые, энергичные, профессиональные люди. Работа государственного служащего требует от человека широкого спектра знаний, большой ответственности и выдержки. От качества работы государственных служащих зависит уровень жизни людей и реализация общенациональных проектов и программ, - сказал Токтамыс Жумагулов.

В честь профессионального праздника 30 государственных служащих со всей области были отмечены благодарственными письмами акима области, департамента по делам госслужбы, маслихата Атырауской области.

По окончании церемонии награждения состоялся праздничный концерт, в котором участвовали ведущие артисты и творческие коллективы региона.

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