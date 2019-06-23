Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Александр Тен стал чемпионом Азии по триатлону

По итогам чемпионата Казахстан занял второе место в неофициальном общекомандном медальном зачете.

Фото : Алматинская федерация триатлона23 июня 2019, 00:36

Завершился третий соревновательный день Чемпионата Азии по триатлону в Кенджу (Южная Корея). Героем дня стал алматинец Александр Тен, который в сложной борьбе выиграл "золото" первенства на дистанции "суперспринт" (400 м плавание, 10 км велогонки и 2,5 км бега), сообщает Zakon.kz со ссылкой на Алматинскую федерацию триатлона.

Воспитанник Almaty Triathlon Federation (главный тренер – Максим Мазур) завершил плавательную программу в лидирующей группе. Далее на велодистанции он смог оторваться от пелотона вместе с атлетами из Гонконга и Южной Кореи. И на завершающем, беговом, этапе 15-летний чемпион буквально вырвал победу у соперника из Южной Кореи.

Чемпионат Азии по триатлону, ставший самым результативным для наших атлетов, закончен. Дважды над городом Кенджу взвивался флаг Казахстана. В копилке нашей сборной две золотые медали Дарына Конысбаева и Александра Тена, две бронзовые медали Арины Шульгиной и Меирлана Искакова. По итогам чемпионата Казахстан занял второе место в неофициальном общекомандном медальном зачете.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты