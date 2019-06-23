Президент Грузии вступилась за российских туристов
Обострение ситуации в Тбилиси никак не должно повлиять на туристов и местное население.
Фото : eadaily.com23 июня 2019, 07:11
Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну, передает Lenta.ru.
- Туристы должны иметь возможность приезжать к нам, потому что они обожают Грузию. А политики должны найти решение проблемы, которая стала причиной произошедшего, - сказала Зурабишвили.
По ее словам, обострение ситуации в Тбилиси никак не должно повлиять на туристов и местное население. Президент отметила, что напряженность в отношениях с Россией существует давно, однако это не помешало полутора миллионам россиян посетить страну.
Зурабишвили подчеркнула, что Грузия будет пытаться решить конфликт мирными способами. Она считает, что страна должна ориентироваться на Евросоюз и добиваться объединения грузинских территорий.
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