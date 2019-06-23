Отказывается драться в Вегасе. Переговоры GGG и "Канело" зашли в тупик

Головкин бросил вызов мексиканцу на сентябрь.

Третий поединок между чемпионом мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBF в среднем весе мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (52-1-2, 35 КО) и казахстанским экс-чемпионом Геннадием Головкиным (39-1-1, 35 КО) оказался под угрозой срыва, сообщает Vesti.kz.

Ранее стало известно, что стороны начали переговоры. Однако, как информирует FightSports, они зашли в тупик. Причина разногласий - выбор места проведения поединка.

- Головкин хочет отомстить "Канело" за поражение, но отказывается возвращаться на место их первых двух боев. Первым об этом сообщил Крис Мэнникс из Sports Illustrated. Переговоры зашли в тупик из-за того, что Головкин отказывается драться в Лас-Вегасе, где Альварес выиграл матч-реванш и где их первый бой в 2017 году завершился ничьей. Как и в случае с их боем в 2018 году, Оскар Де Ла Хойя, промоутер Альвареса, начнет искать других противников для чемпиона на 14 сентября, если они не достигнут соглашения к 21 июня, - пишет издание.

8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) Головкин провел первый бой из шести по контракту со стриминговым сервисом DAZN. Казахстанец в четвертом раунде нокаутировал канадца Стива Роллса (19-1, 10 КО), после чего бросил вызов Альваресу и предложил провести третий поединок в сентябре.

Со своей стороны, Альварес и его промоутер Оскар Де Ла Хойя заявляли, что необходимым условием для третьего боя является наличие у Головкина чемпионского пояса. Сам GGG заявил в ответ, что вопрос о трилогии является практически решенным, так как он является партнером DAZN, на контракте у которого находится "Канело", а поскольку DAZN платит ему деньги, он и диктует, с кем "Канело" должен встречаться.

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