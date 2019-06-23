Братские отношения России и Грузии нельзя разрушить в один день - Меладзе

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста.

Братские отношения, которые строились между Россией и Грузией на протяжении многих веков, нельзя разрушить в один день, считает певец Валерий Меладзе, сообщает РИА Новости.

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

- Братские отношения, которые строились веками, не разрушить в один день. Политические амбиции ставятся выше здравого смысла, уважения и любви! Все пройдет, пройдет и это. Но и жизнь проходит, - написал Меладзе в своем Instagram.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.

Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.

Минтранс РФ сообщил, что полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены с 8 июля. Причина приостановки полетов - необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".

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