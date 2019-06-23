Трехлетний ребенок упал с 8 этажа в Шыменте
В момент трагедии взрослых не было дома. Малыш погиб мгновенно.
Фото : aif.ru23 июня 2019, 08:29
Трехлетний ребенок упал с 8 этажа в Шыменте. Трагедия произошла в доме по проспекту Назарбаева, передает Zakon.kz со ссылкой на "Отырар".
По словам соседей, в момент трагедии взрослых не было дома. Малыш погиб мгновенно.
Бригада скорой помощи, которую вызвали соседи, прибыла на место происшествия через 10 минут. Но медикам осталось только констатировать смерть.
Окна, открытые в летнюю жару, становятся опасными для малышей, которые проживают в многоэтажных домах. Дети, оставленные без присмотра взрослых, гибнут, облокотившись на москитную сетку, а нередко выпадают из окон из-за своего любопытства.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4974537-8ba4be594ebc09826fcf4a01837afb8d
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...