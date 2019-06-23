В момент трагедии взрослых не было дома. Малыш погиб мгновенно.

Трехлетний ребенок упал с 8 этажа в Шыменте. Трагедия произошла в доме по проспекту Назарбаева, передает Zakon.kz со ссылкой на "Отырар".

По словам соседей, в момент трагедии взрослых не было дома. Малыш погиб мгновенно.

Бригада скорой помощи, которую вызвали соседи, прибыла на место происшествия через 10 минут. Но медикам осталось только констатировать смерть.

Окна, открытые в летнюю жару, становятся опасными для малышей, которые проживают в многоэтажных домах. Дети, оставленные без присмотра взрослых, гибнут, облокотившись на москитную сетку, а нередко выпадают из окон из-за своего любопытства.

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