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Казахстанец выиграл "золото" чемпионата Европы по смешанным единоборствам

Он также является чемпионом Азии.

Фото : Instagram23 июня 2019, 09:25

Казахстанский боец Анатолий Золотых стал чемпионом Европы по смешанным единоборствам среди непрофессионалов, сообщает Vesti.kz.

Соревнования, которые принесли казахстанцу "золото", прошли в Риме.

Отметим, что недавно Золотых, победитель первого объединенного чемпионата Казахстана, стал чемпионом Азии на турнире в Бангкоке.

Подобные турниры стали доступны для выступления сборной Казахстана после создания Объединеной федераций ММА в декабре 2018 года под управлением бизнесмена и спортмецената Галимжана Есенова и генерального директора Валихана Тена.

Республиканское объединение работает под эгидой Ассоциации боевых искусств Казахстана, президентом которой является Карим Масимов. Данная ассоциация развивает полноконтактные виды спорта и смешанные единоборства ММА.


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