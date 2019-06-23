Казахстанец выиграл "золото" чемпионата Европы по смешанным единоборствам

Он также является чемпионом Азии.

Казахстанский боец Анатолий Золотых стал чемпионом Европы по смешанным единоборствам среди непрофессионалов, сообщает Vesti.kz.

Соревнования, которые принесли казахстанцу "золото", прошли в Риме.

Отметим, что недавно Золотых, победитель первого объединенного чемпионата Казахстана, стал чемпионом Азии на турнире в Бангкоке.

Подобные турниры стали доступны для выступления сборной Казахстана после создания Объединеной федераций ММА в декабре 2018 года под управлением бизнесмена и спортмецената Галимжана Есенова и генерального директора Валихана Тена.

Республиканское объединение работает под эгидой Ассоциации боевых искусств Казахстана, президентом которой является Карим Масимов. Данная ассоциация развивает полноконтактные виды спорта и смешанные единоборства ММА.

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