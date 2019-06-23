Дожди с грозами прогнозируют синоптики 23 июня

Погода без осадков будет наблюдаться на западе и юге страны.

На большей части республики с прохождение атмосферных фронтов пройдут местами дожди с грозами, усилением ветра и градом, на востоке - местами сильный дождь, лишь на западе и юге Казахстана - погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Павлодарской области местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами порывы 23-28 м/с. В Восточно-Казахстанской, днем в Карагандинской областях местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. В Алматинской, днем в Костанайской, Северо-Казахстанской, Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с, в Алматинской области местами возможен град. Днем в Туркестанской, Кызылординской областях местами - ветер 15-20 м/с.

Днем в Атырауской, Мангыстауской областях ожидается сильная, местами очень сильная жара. В Актюбинской, местами в Западно-Казахстанской областях днем сохраняется сильная жара.

В Мангыстауской, Атырауской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, местами в Актюбинской, Костанайской, Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы днем 27°, преимущественно ясно.

Погода в Астане днем 18°, частично облачно.

Прогноз погоды на 23 июня.

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