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Тяжеловес нокаутировал соперника за 9 секунд в UFC

Все началось с легкого удара.

Фото : Twitter23 июня 2019, 11:25

Всего девять секунд продолжался бой тяжеловесов в предварительном карде турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 154 в Гринвиле (Южная Каролина, США), передают Vesti.kz.

Едва начался поединок, как Аллен Краудер упал от легкого удара Жаирзиньо Розенстрайка.

Боец попытался подняться, но нарвался еще на серию ударов. Рефери зафиксировал досрочную победу Розенстрайка.


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