О риске ядерной войны предупредили СМИ

Между двумя столицами - Нью-Дели и Исламабадом - около 400 километров.

Проводимые Индией испытания гиперзвуковых ракет собственной разработки на один шаг приближают ядерную войну с Пакистаном. Об этом сообщает журнал National Interest, передает Life.

Как отмечают журналисты, хоть испытания гиперзвукового оружия, использующего индийскую ракету-носитель "Агни-1", не были успешными, аппарат смог взлететь, но не набрал достаточной для тестов высоты. Тем не менее сам факт наличия такого вооружения является "зловещим шагом в холодной войне с соседним Пакистаном".

По словам автора статьи, это вызывает особую напряжённость, поскольку между двумя столицами - Нью-Дели и Исламабадом - около 400 километров. И хотя индийская ракета, по документам, развивает меньшую, чем российский "Кинжал", скорость - около 5 Махов, она всё равно достигнет цели за "считанные минуты".

Стоит отметить, что для достижения масштабных разрушений гиперзвуковая боеголовка не обязательно должна быть ядерной. Для этого достаточно ударом поразить ядерные арсеналы противника. Соответственно, Пакистан, осознавая наличие у соседа оружия, атаку которым невозможно перехватить традиционными средствами ПВО, может почувствовать себя заложником положения "используй всё или потеряй" в отношении своего ядерного арсенала.

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