31 человек пострадали при землетрясении в Китае

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на юго-западе Китая. После этого сейсмологи зарегистрировали еще около 10 афтершоков.

Число пострадавших от землетрясения, которое произошло в субботу вечером в китайской провинции Сычуань, возросло до 31. Информации о погибших пока не поступало, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 19 пострадавших.

- В результате землетрясения магнитудой 5,4, которое произошло вечером 22 июня, в уездах Гун и Чаннин городского округа Ибинь пострадал 31 человек, 21 из них остаются в больницах, - говорится в сообщении правительства городского округа Ибинь.

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в субботу вечером в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Подземные толчки зафиксированы в уезде Гун городского округа Ибинь в 22.29 по местному времени (20.29 по времени Нур-Султана). Очаг землетрясения располагался на глубине 10 километров. После этого сейсмологи зарегистрировали еще около 10 афтершоков магнитудой от 3,0 до 4,6.

В начале этой недели в городском округе Ибинь произошло землетрясение магнитудой 6, после этого в течение суток в этом же районе было зарегистрировано почти 70 афтершоков разной магнитуды. Согласно последним официальным данным, жертвами сейсмической активности стали 13 человек, свыше 220 получили ранения и травмы. В общей сложности было разрушено 22 тысячи жилых домов.

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