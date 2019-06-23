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При попытке переворота в Эфиопии убили главу штата и его советника

Неизвестные напали на Амбачиу Меконнена и его советника в субботу в их офисах.

Фото : qz.com23 июня 2019, 13:28

Глава эфиопского штата Амхара и его советник были убиты неизвестными во время попытки захвата власти в штате, передает РИА Новости.

По данным государственных СМИ, неизвестные напали на Амбачиу Меконнена и его советника в субботу в их офисах.

По сообщению агентства Reuters, за попыткой переворота в штате стоял глава службы безопасности штата генерал Асамниу Циге. О его судьбе ничего не сообщается.

Ранее агентство со ссылкой на премьер-министра страны Абия Ахмеда сообщало, что в ходе неудавшейся попытки переворота погибли несколько человек, еще несколько получили ранения, включая начальника штаба армии Эфиопии.


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