27 побед в профи. Определился соперник Каната Ислама на бой в Алматы

В последний раз Ислам выходил на ринг в сентябре 2017 года.

Стал известен следующий соперник казахстанского боксера Каната Ислама (25-0, 20 КО), сообщает Sports.kz.

Им станет 36-летний Хулио де Хесус (27-1, 24 КО) из Доминиканской Республики. Этот бой пройдет 5 июля в Алматы и станет главным событием вечера. На кону будет стоять титул WBO Inter-Continental в первом среднем весе.

В последний раз Ислам выходил на ринг в сентябре 2017 года. Тогда он победил техническим нокаутом в девятом раунде канадца Брэндона Кука (20-2, 13 КО). Также Канат недавно восстановился после травмы ноги. Что касается Де Хесуса, то он дрался в июне 2018 года - он победил единогласным решением судей своего соотечественника Франсиско Агуэро (13-4, 9 КО).

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