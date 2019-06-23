Фото-выставка "Elbasy jáne Elorda" открылась в столице

Выставка проходит в ТРЦ "MEGA Silk Way" и продлится до 10 июля 2019 года.

Сегодня в столице открылась фотовыставка "Elbasy jáne Elorda".

В мероприятии приняли участие заместитель акима города Нур-Султан Ерлан Каналимов, руководитель Управления по развитию языков и архивного дела г. Нур-Султан Тлеугали Кишкашбаев, казахстанские общественные и государственные деятели, эксперты.

На открытии выставки заместитель акима Ерлан Каналимов отметил, что целью экспозиции является демонстрация достижений и успехов столицы.

По его словам, фотографии отражают роль Елбасы в становлении и укреплении независимого Казахстана.

- Идея переноса столицы, ставшей особой исторической вехой в развитии страны, принадлежит Первому Президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву. Столица стала олицетворением нового, динамично развивающегося Казахстана, она гармонично сочетает в себе богатое наследие прошлого и лучшие достижения современности, - отметил Каналимов.

На выставке представлены 80 фотоматериалов, свидетельствующие о выдающейся роли Елбасы в развитии столицы - как символа независимого Казахстана.

По словам организаторов, фотографии представлены из архивных фондов Государственного архива города Нур-Султан и личного архива Елбасы, находящего на хранении в Библиотеке Первого Президента Республики Казахстан.

Выставка приурочена к значимой дате в истории независимого Казахстана – 30-летию пребывания Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А. Назарбаева на высшем посту в управлении страной. Именно 22 июня 1989 года

Нурсултан Назарбаев был избран на пост Первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Казахстана и с тех пор бессменно руководил Казахстаном на протяжении 30 лет, проводя четко выстроенную, эффективную государственную политику.

Выставка проходит в ТРЦ "MEGA Silk Way" и продлится до 10 июля 2019 года.

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