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"Люди надеются на вас". Токаев поздравил полицейских

Ваша работа связана с обеспечением общественного порядка и безопасности - Президент.

Фото : newtimes.kz23 июня 2019, 15:03

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил полицейских с профессиональным праздником, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Twitter.

- Поздравляю всех полицейских с профессиональным праздником. Ваша работа связана с обеспечением общественного порядка и безопасности. Люди надеются на вас. Желаю вам успехов и благополучия! - поздравил Президент.


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