"Люди надеются на вас". Токаев поздравил полицейских
Ваша работа связана с обеспечением общественного порядка и безопасности - Президент.
Фото : newtimes.kz23 июня 2019, 15:03
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил полицейских с профессиональным праздником, сообщает Zakon.kz.
Об этом он написал в Twitter.
- Поздравляю всех полицейских с профессиональным праздником. Ваша работа связана с обеспечением общественного порядка и безопасности. Люди надеются на вас. Желаю вам успехов и благополучия! - поздравил Президент.
Поздравляю всех полицейских с профессиональным праздником. Ваша работа связана с обеспечением общественного порядка и безопасности. Люди надеются на вас. Желаю вам успехов и благополучия!— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 23 июня 2019 г.
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