"Люди надеются на вас". Токаев поздравил полицейских

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил полицейских с профессиональным праздником, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Twitter.

Поздравляю всех полицейских с профессиональным праздником. Ваша работа связана с обеспечением общественного порядка и безопасности. Люди надеются на вас. Желаю вам успехов и благополучия!