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Президент поздравил госслужащих

От эффективности работы госаппарата зависит качество жизни граждан - Президент.

Фото : bnews.kz23 июня 2019, 15:44

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил государственных служащих с праздником, передает Zakon.kz.

Об этом он написал в Twitter.

- Поздравляю государственных служащих с профессиональным праздником! От эффективности работы госаппарата зависит качество жизни граждан. Желаю успехов в ответственной деятельности на благо Казахстана! - поздравил Токаев.


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