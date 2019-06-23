Президент поздравил госслужащих

От эффективности работы госаппарата зависит качество жизни граждан - Президент.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил государственных служащих с праздником, передает Zakon.kz.

Об этом он написал в Twitter.

- Поздравляю государственных служащих с профессиональным праздником! От эффективности работы госаппарата зависит качество жизни граждан. Желаю успехов в ответственной деятельности на благо Казахстана! - поздравил Токаев.

Поздравляю государственныx служащиx с профессиональным праздником! От эффективности работы госаппарата зависит качество жизни граждан. Желаю успехов в ответственной деятельности на благо Казахстана! — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 23 июня 2019 г.

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