Президент поздравил госслужащих
От эффективности работы госаппарата зависит качество жизни граждан - Президент.
Фото : bnews.kz23 июня 2019, 15:44
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил государственных служащих с праздником, передает Zakon.kz.
Об этом он написал в Twitter.
- Поздравляю государственных служащих с профессиональным праздником! От эффективности работы госаппарата зависит качество жизни граждан. Желаю успехов в ответственной деятельности на благо Казахстана! - поздравил Токаев.
Поздравляю государственныx служащиx с профессиональным праздником! От эффективности работы госаппарата зависит качество жизни граждан. Желаю успехов в ответственной деятельности на благо Казахстана!— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 23 июня 2019 г.
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