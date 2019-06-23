Работы по расширению русла рек в Актобе приостановили

В ходе поездки министр совместно со специалистами акимата региона, активистами, представителями общественности города посетил места, где проводятся работы по расчистке русла и дноуглублению.

По поручению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева 22-23 июня состоялась рабочая поездка группы специалистов министерства экологии, геологии и природных ресурсов во главе с министром Магзумом Мирзагалиевым в Актобе для изучения ситуации, сложившейся в результате проведения гидрологических работ по расширению русла рек, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

В ходе поездки министр совместно со специалистами акимата региона, активистами, представителями общественности города посетил места, где проводятся работы по расчистке русла и дноуглублению. По просьбе активистов и общественности министр не ограничился посещением обозначенных программой пунктов, меняя маршрут в ходе объезда.

Помимо этого, была также проведена встреча с руководством акимата региона, профильными экспертами, а также изучены все необходимые документальные и справочные материалы.

- Как вы знаете, я прибыл в Актобе по поручению Главы государства. Хотел бы отметить, что Президент очень хорошо осведомлен об экологических проблемах региона, которые не ограничиваются противопаводковыми мероприятиями. Поэтому по его прямому поручению была соответствующая группа направлена, - отметил глава министерства экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев по итогам рабочей поездки.

Относительно проблемы по расширению русла рек (Сазды, Каргалы, Илек, Жаман-Каргалы, Бутак, Песчанка, Тамды, Женишке, в границах города Актобе), министр отметил, что в целом, указанные работы необходимы во избежание подтопления паводковыми водами близлежащих местностей.

- По информации, которую я получил от акима области, порядка 65 тысяч жителей живут в потенциальной зоне подтопления. Поэтому мы должны предпринять все меры для того, чтобы оградить их от негативных последствий, любых чрезвычайных ситуаций природного характера. Поэтому эти работы, несомненно, надо будет продолжать, но вопрос в том, каким образом это делать, - подчеркнул министр.

В частности, для поиска и выбора необходимых технологий, отвечающих стандартам качества и сохранения экологии, биоразнообразия региона, будет создана специальная рабочая группа, в состав которой войдут представители министерства, акимата, общественности, активисты, экологи, все необходимые профильные эксперты.

- Эта рабочая группа должна заседать абсолютно открыто. Сегодня мы приняли решение о том, чтобы пока работы по расширению русла рек и дноуглубительные работы будут временно приостановлены, до вынесения решения экспертной группы, - сообщил глава министерства экологии.

Магзум Мирзагалиев также поблагодарил жителей и активистов за активное участие и неравнодушное отношение к решению экологических проблем региона.

Справочно:

По данным акимата, необходимость проведения данных работ была обусловлена весенними паводками в 2017 году, в результате которых было подтоплено 907 дачных и жилых домов, 110 из них были полностью разрушены паводковыми водами и не подлежали восстановлению. Кроме того, было разрушено пять мостов, автомобильная дорога. За последние 20 лет на данных водных объектах расчистка русла, а также дноуглубительные работы не проводились.

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