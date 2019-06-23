Опубликован видеообзор рабочей недели президента Казахстана
Пресс-секретарь президента опубликовал отчет в соцсетях.
Фото : Акорда23 июня 2019, 16:52
Встречи с руководящим составом, участие в военно-патриотических сборах и научно-практической конференции. О том, что успел сделать президент Казахстана за эту неделю, информирует Zakon.kz.
Краткий видеообзор рабочей недели президента Казаxстана Касым-Жомарта Токаева с 17 по 23 июня 2019 года области опубликовал пресс-секретарь Президента Берик Уали на своих странице в Facebook и Instagram.
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