В Алматы третий день ищут пропавшую женщину

Последний раз женщину видели 20 июля в районе Зеленого базара.

В Алматы третий день полицейские и волонтеры разыскивают без вести пропавшую женщину, сообщает Zakon.kz.

Как следует из ориентировки, последний раз женщину видели 20 июля в районе Зеленого базара, выходящей из столовой "Каганат".

В момент пропажи женщина была одета в темно-синюю футболку, трико и черные кроссовки. При себе у нее был рюкзак синего цвета "Nordik", спортивные очки от солнца, простой сотовый телефон Nokia.

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