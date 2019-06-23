В Алматы третий день ищут пропавшую женщину
Последний раз женщину видели 20 июля в районе Зеленого базара.
Фото : ternopoliany.te.ua23 июня 2019, 18:10
В Алматы третий день полицейские и волонтеры разыскивают без вести пропавшую женщину, сообщает Zakon.kz.
Как следует из ориентировки, последний раз женщину видели 20 июля в районе Зеленого базара, выходящей из столовой "Каганат".
В момент пропажи женщина была одета в темно-синюю футболку, трико и черные кроссовки. При себе у нее был рюкзак синего цвета "Nordik", спортивные очки от солнца, простой сотовый телефон Nokia.
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