Праздник Сабантуй в Семее отметили по-особенному

В этом году гостей встречали одновременно на нескольких площадках: концертной, спортивной, детской и кулинарной.

Праздник Сабантуй, символизирующий завершение весенних полевых работ, собрал множество людей самых разных возрастов и национальностей, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие началось с возложения цветов к памятнику татарского народного поэта и публициста – Габдулле Тукаю, установленного на реконструированной набережной реки Иртыш.

Сам же праздник продолжился на острове "Бейбітшілік" - в живописном уголке природы, куда с раннего утра съехались гости из городов и районов области, а также жители города.

В качестве почетных гостей, мероприятие посетили заместитель акима Восточно-Казахстанской области Нусупова Асем Бековна, аким города Семей Ермак Бидахметович Салимов, атташе Генерального консульства Российской Федерации в городе Усть-Каменогорск Ханов Андрей, народная артистка Республики Татарстан Тухватуллина Резеда, солист государственного фольклорного ансамбля "Бермянчек" города Казани, лауреат международных конкурсов Игнатьев Александр и многие другие.

- История нашей страны и, в частности, Семея непрерывно связана с братским, татарским народом, а "Сабантуй" - давно пересек границы праздника одного этноса, - отметил аким города, поздравляя присутствующих. Это поистине всенародный праздник, который ждут и с радостью отмечают все семейчане, демонстрируя свою сплоченность, преданность к истории, культуре и традициям, - сказал Ермак Бидахметович.

Каждый год в празднование привносится что-то новое. В этом году гостей встречали одновременно на нескольких площадках: концертной, спортивной, детской и кулинарной. Кто-то мерился силами в армреслинге, перетягивании каната, поднятии гирь и барана, в борьбе "татарча куреш". Кто-то пробовал себя в творческом мастерстве. Горожан угощали Чак-Чаком и пловом. К слову, последнего местными кулинарами было приготовлено объеме 500 кг. Безусловно, самым зрелищным и захватывающим соревнованием оказалось лазание на 14-метровый столб за подарками. Несмотря на высоту, от участников не было отбоя.

- Мы рады, что живем в Казахстане, отмечает ветеран труда, член президиума Татарского общественного центр Рашида Хасанова. Посмотрите, какое внимание уделяется развитию нашего языка, культуры, обычаев и традиций. В областном центре установлен памятник Мусе Джалилю, у нас в городе Габдулле Тукаю. Их именами названы улицы. Функционирует школа татарского искусства, музей татарской культуры. Балетную школу возглавляет наш председатель – Камиля Исмаилова, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан. Для нас это очень важно и по-особому дорого, отмечает Рашида Ашрафовна.

К слову, татарская диаспора Семея считается одной из многочисленной и активной в ВКО. В городе проживают более девяти тысяч татар, что составят половину представителей данного этноса, населяющего Восточно-Казахстанскую область.

В целом, собравшиеся отмечали, что Сабантуй в Семее всегда был и остается повсеместным любимым народным праздником, а его радость и задор будет всегда стимулировать на новые свершения.

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