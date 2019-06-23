Трамп заговорил о сделке с Ираном

о его словам, США cмогут договориться с Ираном по ядерной проблеме очень быстро.

Сбив американский беспилотник, Тегеран послал США сигнал о желании приступить к переговорам, считает президент США Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.

- Я думаю, что они хотят переговариваться. Я думаю, что они хотят договориться. И моя сделка – ядерная. У них не должно быть ядерного оружия, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в воскресенье в интервью телеканалу NBC.

Накануне Трамп пообещал, что будет лучшим другом Ирана, если тот откажется от идеи разработки ядерного оружия. По его словам, США cмогут договориться с Ираном по ядерной проблеме очень быстро, если Тегеран этого захочет.

21 июня Трамп заявил, что остановил удар Вооруженных сил США по Ирану за десять минут до того, как он должен был произойти. Через день он опроверг собственные слова и пояснил, что лишь на время остановил атаку.

20 июня ВВС Корпуса стражей исламской революции сбили беспилотный разведывательный аппарат США. Американская сторона сначала опровергла это сообщение, но затем признала, что Иран сбил БПЛА RQ-4A Global Hawk — один из крупнейших американских беспилотников.

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