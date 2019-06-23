8 случаев, когда фанаты были недовольны выбором актера на роль

Практически каждый кандидат на роль супергероя не устраивал фанатов изначально.

В этом году появилась информация, что нового Бэтмена может сыграть Роберт Паттинсон. Интернет буквально взорвался негативом в адрес студии и самого актера. Было составлено несколько петиций, направленных на отмену решения. Позже слухи о назначении Паттинсона подтвердились. Стоит отметить, что это не единичный случай зрительского недовольства.

Есть смысл стать на сторону актера и вспомнить случаи, когда фанатское разочарование по поводу назначения на роль сменялось в итоге сумасшедшей всенародной любовью.

1. Хью Джекман / Росомаха

В это трудно поверить, но мы могли никогда не увидеть Хью Джекмана в роли знаменитого мутанта. Как фанаты, так и студия сомневались в способностях малоизвестного на тот момент австралийского актера. Что тут говорить, даже жена Хью была против этой работы.

В 2000 году на роль Росомахи рассматривались кандидатуры Дугрея Скотта, который выбрал для себя фильм "Миссия невыполнима — 2", и даже Рассела Кроу, которому предложение было просто неинтересно. Но именно Кроу и посоветовал Джекмана.

Фанатские претензии были разные: возраст, рост, недостаточная узнаваемость актера... Однако Джекман все же был утвержден и успешно играл роль мутанта почти 17 лет. Это, кстати, рекорд, отмеченный Книгой рекордов Гиннесса как "самое долгое воплощение супергероя на экране".

2. Том Круз / Лестат

После утверждения Круза на роль Лестата Энн Райс, автор романа, запустила волну недовольства его кандидатурой, которую поддержали и фанаты. Писательница хотела видеть в этой роли Джулиана Сэндса, известного по фильму "Чернокнижник". Предлагались и другие актеры, среди которых были Джереми Айронс и Дэниел Дэй-Льюис.

Продюсер фильма Дэвид Геффен в интервью журналу "Плейбой" рассказал следующее: "Я получаю множество писем от фан-клубов Энн Райс, которые недовольны тем, что Круз играет Лестата. Но фильм снимает режиссер, а не фанаты".

Мы смогли убедиться, что продюсерское чутье не обмануло Геффена. Круз великолепно справился с ролью, что позже подтвердила и сама Энн Райс.

3. Хит Леджер / Джокер

Хит Леджер посмертно получил "Оскар" за роль Джокера в фильме "Темный рыцарь". На данный момент это единственный "Оскар" за роль в фильме по комиксам. Но только Кристофер Нолан, режиссер картины, изначально разглядел в Леджере потенциал. Фанаты, студия и даже брат именитого постановщика считали, что у актера недостаточно данных для супергеройского фильма. Многие указывали на то, что мягкое и драматичное амплуа предыдущих работ Леджера помешает ему перевоплотиться в сумасшедшего криминального гения.

Первый тизер-трейлер пошатнул негативную позицию фанатов, а сам фильм окончательно разрушил. Спасибо Нолану и великолепному Леджеру за то, что показали, как все ошибались.

4. Тоби Магуайр / Человек-паук

Роль Человека-паука в кино исполнили уже три актера. Но в сердце многих фанатов именно Тоби Магуайр остался любимым "дружелюбным соседом". При этом сейчас мало кто помнит, какой шквал недовольства вызвало утверждение актера на эту роль. Фанаты называли Магуайра исполнителем ролей "душевных вундеркиндов" и не понимали, как можно сделать из него супергероя.

По словам Тоби, он с нетерпением ждал, что люди изменят мнение о нем. И это действительно произошло. Единогласно высоко оценив работу Сэма Рэйми, критики и зрители называют трилогию с Магуайром пока что лучшим киновоплощением истории Человека-паука на экране. Многие фанаты даже подписали петицию о возвращении актера в фильмы вселенной Marvel для маленького камео.

5. Вивьен Ли / Скарлетт О’Хара

Книга Маргарет Митчелл "Унесенные ветром" считается американским национальным достоянием. Поэтому выбор актеров для экранизации находился под пристальным вниманием публики. Негодование общественности не имело границ, когда на роль американки из южных штатов выбрали малоизвестную английскую актрису Вивьен Ли.

Продюсеры пытались решить проблему, говоря, что Вивьен "лишь получила образование в Англии и снялась там в паре картин". Однако в студию продолжали поступать письма, в которых фанаты говорили об оскорблении "южной женственности" и "памяти об освобождении от британского господства".

Но когда фильм вышел в прокат, все претензии ушли в сторону. Вивьен стала всенародной любимицей и получила свой первый "Оскар" в 26 лет.

6. Мэтт Дэймон / Джейсон Борн

Прежде чем стать крутым киллером с запутанным прошлым, актер Мэтт Дэймон играл только драматические роли. Поэтому фанаты книги отнеслись к его назначению на роль в экранизации крайне скептически. Даже сам режиссер первого фильма Даг Лайман изначально рассматривал кандидатуры Сильвестра Сталлоне и Брэда Питта. Однако поговорив с Мэттом о фильме, Лайман почувствовал, что они на одной волне.

Так и вышло, и фанаты даже останавливали кумира в аэропорту и кофейнях с просьбой поскорее снять продолжение.

7. Роберт Дауни — младший / Тони Старк

Мало кто представляет другого человека в роли "миллиардера, плейбоя и филантропа". Но в далеком 2006 году, когда кинокомпания "Марвел" начала разработку фильма, у Роберта Дауни — младшего была не самая завидная биография. Частые проблемы с законом и запрещенными веществами делали его рисковым кандидатом в глазах как студии, так и фанатов, которые ждали экранизации комикса с 1990 года.

Режиссеру фильма Джону Фавро пришлось бороться за Роберта. И в результате этой войны фанаты на 11 лет получили одного из самых харизматичных экранных персонажей современности.

8. Роберт Паттинсон / Эдвард Каллен

История с Бэтменом далеко не первый случай фанатской нелюбви в жизни Роберта Паттинсона. Сам актер в одном из интервью с улыбкой вспоминает, какое "единодушное несчастье" испытали фанаты "сумеречных книг", узнав о его назначении на роль.

От ненависти до любви тоже один шаг, и уже спустя три фильма Паттинсон признавался в том, что из-за папарацци и неугомонного фанатского внимания не может купить себе дом и живет в гостиницах.

Вывод

Не всякое назначение на роль бывает удачным, и это факт. Но клеймить актера еще до выхода фильма совершенно бессмысленно. Ведь удачно подобранная команда создателей может подарить неповторимый зрительский опыт, о котором вы не пожалеете.

Источник: AdMe

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