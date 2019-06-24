250 тысяч протестующих в Праге потребовали отставки премьера

Чешский премьер заявил, что в отставку не собирается, а митингующих он назвал "проигравшими на выборах".

Примерно 250 тысяч человек в воскресенье вышли в Праге на митинг с требованием отставки премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, сообщает РИА Новости.

Организатором митинга выступила общественная организация "Миллион моментов за демократию", которая начала серию протестов против Бабиша в конце апреля. Последний подобный митинг на Вацлавской площади в центре чешской столицы, по информации организаторов, собрал две недели назад около 120 тысяч человек.

Чешский премьер заявил, что в отставку не собирается, а митингующих он назвал "проигравшими на выборах". По его мнению, акции протеста организованы его политическими противниками, которые "лишь парализуют работу парламента, у которого есть еще много дел".

Андрей Бабиш занимает пост премьер-министра с 2017 года. До этого был министром финансов и первым заместителем председателя правительства Чехии с 2014 года. Долларовый миллиардер, второй человек в Чехии по размеру состояния.

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