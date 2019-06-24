Подростки подожгли шестилетнюю девочку в Душанбе

Причины и мотив преступления не объявлены.

Трое подростков подожгли шестилетнюю девочку на территории столичного района Сино, сообщает МВД Таджикистана. Ребенок в тяжелом состоянии, с ожогами 65% тела доставлен в городскую клиническую больницу №3, сообщает rus.azattyk.org.

Трагическое происшествие произошло 19 июня. В сообщении правоохранительного ведомства от 22 июня говорится, что сотрудниками милиции по подозрению в совершении данного преступления задержаны трое несовершеннолетних детей.

Данный факт расследуется прокуратурой города Душанбе, на сегодняшний день причины и мотив преступления не объявлены.

По данным МВД, президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил озабоченность по поводу случившегося. В минувшую пятницу, 21 июня состоялось заседание правительства страны, но пресс-служба президента ничего не сообщила по этому поводу в своем официальном релизе по итогам заседания.

Сообщается также, что президент поручил министру здравоохранения и социальной защиты населения взять под свой контроль лечение и уход за пострадавшим ребенком.

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