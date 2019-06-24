Промах с метра в пустые ворота стоил "Шахтеру" победы
"Шахтер" был близок к тому, чтобы увезти домой победу.
Фото : Pixabay24 июня 2019, 06:42
В 15-м туре Казахстанской Премьер-Лиги карагандинский "Шахтер" на выезде играл с павлодарским "Иртышом", сообщает Sports.kz.
В этой встрече команды не смогли забить и выявить победителя - 0:0. "Шахтер" был близок к тому, чтобы увезти домой победу: на 81-й минуте Антон Цирин неудачно отбил мяч, но выпрыгнувший Евгений Ткачук с метра не смог поразить пустые ворота.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
После 16 матчей в активе "Иртыша" 14 очков - в турнирной таблице КПЛ он занимает девятое место. "Шахтер" расположился на седьмой позиции - в 15 играх карагандинцы набрали 19 баллов.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4974569-c24814d470812f171956b80319418256
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...