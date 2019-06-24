Промах с метра в пустые ворота стоил "Шахтеру" победы

"Шахтер" был близок к тому, чтобы увезти домой победу.

В 15-м туре Казахстанской Премьер-Лиги карагандинский "Шахтер" на выезде играл с павлодарским "Иртышом", сообщает Sports.kz.

В этой встрече команды не смогли забить и выявить победителя - 0:0. "Шахтер" был близок к тому, чтобы увезти домой победу: на 81-й минуте Антон Цирин неудачно отбил мяч, но выпрыгнувший Евгений Ткачук с метра не смог поразить пустые ворота.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SPORTS.KZ (@kzsports) 23 Июн 2019 в 1:06 PDT

После 16 матчей в активе "Иртыша" 14 очков - в турнирной таблице КПЛ он занимает девятое место. "Шахтер" расположился на седьмой позиции - в 15 играх карагандинцы набрали 19 баллов.





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