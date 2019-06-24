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Пес спас новорожденную малышку в Петербурге

Джек-рассел настойчиво тянул хозяина к дальним кустам, туда, где не бывает прохожих.

Фото : Pixabay24 июня 2019, 07:15

Двухкилограммовая малышка двух суток от роду находится в городской больнице Санкт-Петербурга. Она полностью здорова, хорошо ест и даже улыбается во сне, передает Вести.ru.

- Это совершенно недопустимо – оставление ребенка в таких условиях, - говорит заместитель главного врача по медицинской части детской городской больницы №17 святителя Николая Чудотворца Наталья Филатова, - но, к сожалению, каждый год бывает один-два-три таких случая.

Малышку обнаружил в кустах пес по кличке Мачо. Джек-рассел настойчиво тянул хозяина к дальним кустам, туда, где не бывает прохожих. Найденную девочку аккуратно перенесли в безопасное место. Как раз в это время парк патрулировали сотрудники Росгвардии, они и вызвали скорую.

Ребенка обнаружили через три часа после родов. Первое время у девочки наблюдалось кислородное голодание. Она родилась недоношенной, но очень сильной. Сейчас полиция разыскивает мать - ее подозревают в намеренном оставлении ребенка в опасности.


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