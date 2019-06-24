Пешехода насмерть сбили в Алматы
Мужчина не имел при себе документов, полиция устанавливает его личность.
Наезд со смертельным исходом произошел в микрорайоне "Карасу" (Алатауский район), не доезжая Северного кольца, в ночь на понедельник, 24 июня, сообщили Sputnik Казахстан в правоохранительных органах.
Со слов очевидцев, Daewoo Matiz ехал по улице Бурундайской, когда ему наперерез начал перебегать дорогу мужчина.
Водитель поздно заметил мужчину, переходившего проезжую часть в неположенном месте, и сбил его на полном ходу.
Пешеход скончался на месте от полученных травм. При себе погибший документов не имел, приблизительный его возраст - 32-35 лет.
Полиция выясняет все обстоятельства наезда и устанавливают личность погибшего.
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