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Пешехода насмерть сбили в Алматы

Мужчина не имел при себе документов, полиция устанавливает его личность.

Фото : Pixabay24 июня 2019, 07:35

Наезд со смертельным исходом произошел в микрорайоне "Карасу" (Алатауский район), не доезжая Северного кольца, в ночь на понедельник, 24 июня, сообщили Sputnik Казахстан в правоохранительных органах.

Со слов очевидцев, Daewoo Matiz ехал по улице Бурундайской, когда ему наперерез начал перебегать дорогу мужчина.

Водитель поздно заметил мужчину, переходившего проезжую часть в неположенном месте, и сбил его на полном ходу.

Пешеход скончался на месте от полученных травм. При себе погибший документов не имел, приблизительный его возраст - 32-35 лет.

Полиция выясняет все обстоятельства наезда и устанавливают личность погибшего.


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