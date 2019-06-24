Число погибших при крушении здания в Камбожде возросло до 24
В здании могло находиться до 60 человек.
Фото : CC024 июня 2019, 08:11
На юге Камбоджи в провинции Преа-Сиануквиль обрушилось строящееся здание. По последним данным, погибли 24 человека, в том числе четверо женщин, передает Росбалт.
Ранее сообщалось о 18 погибших. Также известно о 24 пострадавших.
Продолжаются работы по поиску других возможных жертв. Предположительно, в здании могло находиться до 60 человек, которые проживали на нижних этажах в то время, как верхние еще строились. Власти провинции сообщают, что место обрушения разобрано на 50%.
На место происшествия прибыл премьер-министр Камбоджи Хун Сен.
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