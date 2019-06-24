Дождь ожидает казахстанцев в понедельник

В Северо-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20, ночью порывы 23 м/с, туман, гроза, возможен град.

На большей части республики с прохождением атмосферных фронтов местами пройдут дожди с грозами, усилением ветра и градом, на севере-туман, лишь на западе и юге Казахстана – погода без осадков, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20, ночью порывы 23 м/с, туман, гроза, возможен град. В Карагандинской, Восточно-Казахстанкой областях местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, в Карагандинской области-шквал. В Павлодарской области местами ожидаются гроза, туман, усиление ветра при грозе 18 м/с. В Акмолинской области местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра 15-20 м/с, днем возможен град. В Костанайской области местами ожидаетя гроза, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской, Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Алматинской области с грозой.

Днем в Актюбинской области ожидается сильная, местами очень сильная жара. Днем в Алматинской, Кызылординской областях ожидается сильная жара. В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях днем сохраняется сильная жара, местами очень сильная жара.

В Мангистауской, Атырауской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, местами в Актюбинской, Костанайской, Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы на 24 июня: днем 29°, преимущественно ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 25°, преимущественно ясно.

Прогноз погоды на 24 июня.

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