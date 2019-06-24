Нигматулин созвал совместное заседание палат парламента
Оно состоится 28 июня.
Фото : пресс-служба24 июня 2019, 09:10
Председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан Нурлан Нигматулин подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента РК, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.
- В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан 28 июня 2019 года в 10 часов в городе Нур-Султане, - говорится в официальном документе.
Предыдущее заседание состоялось 20 июня, на котором Нигматулин говорил о тридцатилетии политического лидерства Нурсултана Назарбаева.
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