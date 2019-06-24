Правильное питание и ЗОЖ помогут предотвратить сахарный диабет 2 типа

В Казахстане от сахарного диабета страдают более 320 тысяч человек.

Сахарный диабет – одна из неинфекционных эпидемий нашего века. Он развивается, если поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина, или организм не может эффективно использовать его. Но его можно избежать, если вести здоровый образ жизни и следить за питанием. Профессор кафедры профилактической медицины и питания с курсом спортивной медицины Медицинского университета Астана Наталья Сливкина в рамках проекта "Дені сау ұлт – қуатты мемлекет!" рассказала о том, какие меры позволят избежать диабета.

– Наталья Владимировна, сколько человек сейчас страдают от сахарного диабета?

– По данным 2018 года в Казахстане от сахарного диабета страдают более 320 тысяч человек. К сожалению, с каждым годом эта цифра растет, что требует усиления мер профилактики.

В стране более 20% от общего числа населения страдают ожирением, а избыточный вес является одним из главных факторов развития сахарного диабета. Это полиэтиологическое заболевание, то есть не существуют одной причины его возникновения. Большое значение имеет наследственная предрасположенность. Спровоцировать воспаление поджелудочной железы и привести к сахарному диабету может злоупотребление алкоголем. Также следует быть внимательнее к себе людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.

– Какие симптомы говорят о возможном наличии диабета?

– Вас должны насторожить жажда, постоянная сухость во рту, частое мочеиспускание, кожный зуд, повышенная слабость, изменение аппетита. Иногда болезнь сопровождается снижением веса, быстрой утомляемостью и покалыванием или онемением кончиков пальцев. Все это является поводом обратиться к врачу и сдать кровь на проверку уровня глюкозы.

– Каких правил нужно придерживаться, чтобы не стать заложником коварной болезни?

– В профилактике диабета огромную роль играют соблюдение здорового образа жизни и правильное питание. Рекомендуется питаться дробно и рационально (до 5–6 раз в день). Завтрак должен быть насыщенным и богатым на содержание клетчатки и белка. Обед может состоять из первого и второго блюд, а ужинать необходимо за два часа до сна. Не стоит забывать о полднике – это может быть запеканка из творога или фрукты. Еду необходимо тщательно пережевывать.

Избежать коварного заболевания помогут и аэробные нагрузки: плавание, бег, езда на велосипеде, в зимнее время – лыжи, коньки. Рекомендовано заниматься не менее 30 минут 4-5 раз в неделю.

Также помните о важности прогулок на свежем воздухе и утренней зарядке, регулярного контроля артериального давления и биохимических показателей. Одним словом, вы должны заботиться о своем здоровье ежеминутно.

– Какие продукты нужно добавить в рацион питания при диабете?

– Есть ряд продуктов, которые будут полезны при болезни. К примеру, мясо кролика содержит витамин РР и снижает уровень сахара, как и черника. Миндаль богат магнием и нормализует углеводный обмен, а малосольная селедка в небольшом количестве улучшает выработку инсулина. Печень, содержащая витамин В1, влияет на утилизацию глюкозы, а скумбрия укрепляет сосудистую стенку. Овсянка по утрам нужна для регулирования углеводного обмена, перец богат биофлавоноидами. Немногие знают, что говяжье сердце является источником хрома, который влияет на продукцию инсулина. Рекомендуется увеличить употребление калия, который содержится в шпинате, тыкве, авокадо и сухофруктах.

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что правильное питание, регулярная физическая активность, поддержание нормального веса тела, отказ от табака могут сократить риск возникновения диабета или отсрочить его возникновение.

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