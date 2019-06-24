Прогноз курса доллара и тенге на 24 – 28 июня

Экономист проанализировал факторы, способные оказать влияние на формирование курса национальной валюты.

Возможный курс национальной валюты по отношению к доллару на 24-28 июня 2019 года спрогнозировал казахстанский экономист Арман Байганов, разместив соответствующий пост на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Как отметил эксперт, курс нацвалюты на прошедшей неделе, в соответствии с прогнозными данными, укрепился с 384 до 377 тенге. Существенному укреплению национальной валюты способствовала в первую очередь благоприятная внешняя макроэкономическая обстановка.

- Воинственная риторика Трампа по торговой войне снижается, но при этом еще существует неопределенность, которая должна проясниться после встречи лидеров стран "большой двадцатки". Кроме того, итоги заседания ФРС США в связи с возможным смягчением монетарной политики способствовали ослаблению американской валюты к основным мировым валютам более чем на 1%, и тем самым поддержав и тенге. На фоне макроэкономической "эйфории" и положительных статданных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, произошли своеобразные "ралли" нефтяных котировок с увеличением стоимости на 4 доллара или на 7 %, – пояснил Арман Байганов.

По его мнению, основное влияние на формирование курса национальной валюты на предстоящей неделе будут оказывать следующие внешние факторы:

1) Согласно обнародованным еженедельным статистическим данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes от 21 июня, количество нефтяных буровых установок, впервые за последний месяц, в течение недели увеличилось "символично" на 1 единицу. Учитывая влияние отложенного эффекта от предыдущих сокращений буровой активности предполагается, что добыча нефти в США в краткосрочном обозримом будущем будет сокращаться, тем самым оказывая поддержку стоимости нефти. Поддержку стоимости нефти также будет оказывать геополитическая напряженность на Ближнем Востоке. Основываясь на данных факторах, стоимость нефти на предстоящей неделе прогнозируется в пределах 64-65 долларов за баррель Brent в сторону роста.

2) После существенного ослабления американской валюты, на предстоящей неделе ожидается ее укрепление за счет коррекционных моментов в ожидании встречи глав США и Китая.

- Основываясь на сложившихся вышеуказанных разнонаправленных факторах, биржевой курс национальной валюты по отношению к доллару США на предстоящей неделе будет формироваться в валютном коридоре 377-378 тенге в сторону незначительного ослабления, – резюмировал Арман Байганов.

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