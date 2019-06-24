Крыши двух зданий горели в Нур-Султане

В результате пожара с ожогами была госпитализирована женщина, 1977 года рождения.

В столице произошел пожар, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Пожар произошел 23 июня. В 19:21 на пульт "101" ДЧС Нур-Султана поступило сообщение о пожаре в двухэтажном частном общежитии по ул. Медеу района Сарыарка.

- К моменту прибытия первых пожарных расчетов горела кровля общежития, с последующим распространением огня на кровлю пристроенного жилого дома. Принятыми мерами в 20:12 пожар локализован, в 20:45 ликвидирован. Площадь пожара составила 100 кв.м. - сообщили в пресс-службе КЧС.

В результате пожара с ожогами была госпитализирована женщина, 1977 года рождения.

Причина пожара устанавливается. В тушении были задействованы 23 человека личного состава и 6 единиц пожарной техники столичного ДЧС.

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