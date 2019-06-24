В курортной зоне Баянаула официально открыли летний сезон

Глава региона отметил, что областные власти будут поддерживать частников, развивающих туристический бизнес.

В дни открытия нового туристического сезона на озерах Жасыбай, Торайгыр и Сабындыколь собралось более пяти тысяч человек, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Аким Павлодарской области Булат Бакауов побывал в Баянаульском районе, чтобы проверить, готовы ли здесь к приему гостей. На берегу озера Жасыбай, где традиционно собирается большая часть туристов, глава региона посетил пляж и проинспектировал строительство новых домов отдыха. В курортной зоне появились новые комфортабельные отели, где предусмотрены все условия для хорошего отдыха.

- Самое главное изменение — это дорога, ведущая до Баянаула, - отмечает житель Караганды Ерлан Жексенов. - Нам, карагандинцам, теперь очень удобно добираться сюда. Можно сказать, Баянаул стал ближе. Наверное, и павлодарцы более охотно едут сюда, по крайней мере, здесь их очень много.

На озере Сабындыколь этим летом решили развивать экстремальные водные виды спорта. Любители водных лыж и виндсерфинга уже приезжают на берег водоема.

- В Павлодаре есть около 20-25 человек, увлекающихся виндсерфингом, - рассказывает спортсмен-любитель Александр Прядкин. - Кататься на таких досках можно и на реке Усолка, и на Иртыше, и на Сабындыколе - и там, и там для этого есть все необходимые условия. При этом заниматься виндсерфингом может практически каждый - это не сложно, как может показаться на первый взгляд.

Аким области пообещал попробовать себя в этом виде спорта. Кроме того, Булат Бакауов предложил открыть прокат снаряжения для виндсерфинга на Сабындыколе.

Тем временем, предприниматели, развивающие зону отдыха на озере Торайгыр, попросили помощь в строительстве дороги, ведущей от села вдоль водоема. По предварительным данным, нужно проложить около пяти километров дорожного полотна.

- За выходные у нас отдыхает около 40-60 туристов, - говорит глава турбазы Ерлик Жарболов. - Многие из них делают замечание по поводу этой дороги.

Глава региона поручил рассмотреть вопрос и отметил, что областные власти будут поддерживать частников, развивающих туристический бизнес.

Адиль Аскеров

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