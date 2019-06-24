Более 18 тысячам семей в Казахстане отказали в соцпомощи

В стране насчитывается около 237 тыс многодетных матерей с шестью и более детьми.

24 июня в ходе отчетной встречи с населением глава Минтруда Бердибек Сапарбаев рассказал об оказании адресной социальной помощи многодетным и малообеспеченным семьям, передает Zakon.kz.

По его словам, с 1 апреля 2019 года изменены условия оказания АСП.

- АСП выплачена более 277 тыс семей или свыше 1,3 млн человек. С начала года АСП выплачена на сумму 67,7 млрд тенге, средний размер выплаты составил 105 тыс тенге, - сообщил министр.

Совместно с акиматами разработан Единый пакет услуг и мер социальной поддержки, включающий 11 видов помощи, в том числе обеспечение школьников с 1 по 4 класс бесплатным горячим питанием, школьной формой, учебниками и принадлежностями, льготным проездом в общественном транспорте для детей и матерей, бесплатным отдыхом в детских лагерях и другие.

Также он отметил, документы этих людей проверяют специальные комиссии.

- По результатам этих проверок 18,5 тысячам семей из-за неправильного или недостоверного заполнения документов отказано в социальной помощи, - уточнил Сапарбаев.

В своем выступлении министр также акцентировал внимание на мерах поддержки семей с детьми. Так, в целях поддержки материнства и детства на выплаты на рождение ребенка, уход за ребенком до 1 года и социальные выплаты по беременности и родам будет направлено более 243 млрд тенге.

Для обеспечения адекватного размера пенсий, женщинам, находящимся в декретном отпуске, субсидируются пенсионные взносы. В текущем году на эти цели выделено 5,8 млрд тенге.

В настоящее время в Казахстане насчитывается около 237 тыс многодетных матерей с шестью и более детьми, на выплату пособия которым ежегодно выделяется порядка 45 млрд тенге.

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