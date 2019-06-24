"Астана Опера" отправляется на гастроли в Италию и Литву

Гастроли проходят в рамках программы "Рухани жаңғыру".

В гастрольную афишу балетной труппы "Астана Опера" по городам Европы вошли: легендарный балет "Спартак" А. Хачатуряна, который артисты представят в Риме 1 и 2 июля на сцене Teatro dell'Opera di Roma, а уже через три дня – 5 июля – выступят в литовском городе Каунас с блистательной программой Гала-балета. Художественный руководитель балетной труппы "Астана Опера" - Народная артистка России Алтынай Асылмуратова, передает пресс-служба театра.



Заглавную партию в балете "Спартак" исполнит яркий танцовщик Бахтияр Адамжан, уже заслуживший восторженные отзывы столичной итальянской публики, а также зрителей Генуи, Милана, Равенны и Сполето.

Спартак Бахтияра Адамжана запоминается полетностью танца, знаменитыми диагоналями, когда он в два касания пересекает сцену. У Б. Адамжана безупречная техника, он органичен и в сценах боя, и в монологах, где не боится быть слабым в минуты отчаяния и сомнения, потому что всегда помнит о главной цели – свободе, которую выбирает, уже понимая гибельность этого шага.

В партии Фригии совсем недавно дебютировала на родной сцене Айгерим Бекетаева. Ее нежная героиня не только дарит Спартаку любовь и забвение мук, но и вдохновляет на борьбу. В этом образе артистка во всей полноте являет лирическую природу своего таланта, хотя раньше также с успехом выходила на сцену в образе коварной куртизанки Эгины.

Партию Красса готовит Арман Уразов, Эгина – Асель Шайкенова, Гладиатор – Серик Накыспеков и другие.

Существует больше 20 версий этого прославленного балета, он идет по всему миру, но лучшим считается "Спартак", поставленный выдающимся балетмейстером Юрием Григоровичем в Большом театре, который и был перенесен самим хореографом на сцену "Астана Опера" и теперь этот балетный шедевр увидит римская публика. Симфоническим оркестром "Астана Опера" дирижируют маэстро Абзал Мухитдинов.

Труппу театра ждет и литовский зритель, афиши Гала-Балета, который пройдет 5 июля, давно украшают город Каунас. В программу из двух отделений вошли – па-де-де из классических балетов, миниатюры современных отечественных и зарубежных хореографов. Настоящими жемчужинами Гала станут - дуэт из балета "Собор Парижской Богоматери" в хореографии выдающегося балетмейстера ХХ века Р. Пети на музыку М. Жарра в исполнении Заслуженных деятелей Казахстана Айгерим Бекетаевой и Бахтияра Адамжана и дуэт из балета "Кармен" в хореографии Р. Пети на музыку Ж. Бизе в исполнении Заслуженных деятелей Казахстана Гаухар Усиной и Рустема Сейтбекова.

В программу также вошли два ярких дуэта в хореографии известного швейцарского балетмейстера Ксении Зверевой – из балета "Sounds of Time" на музыку казахстанского композитора А. Раимкуловой. Дуэт представят Заслуженный деятель Казахстана Анель Рустемова и Олжас Тарланов. Не менее интересный номер – "Потерянный рай" - на музыку Дж. Уильямса можно будет увидеть в интерпретации Заслуженного деятеля Казахстана Гаухар Усиной и Жанибека Иманкулова.

Публику также порадует популярное и всеми любимое па-де-де из балета "Жизель" в хореографии М. Петипа. Знаменитый спектакль совсем недавно пополнил репертуар столичного театра, номер исполнят талантливые артисты Анастасия Заклинская и Олжас Тарланов.

Свое мастерство зрителям также продемонстрируют Заслуженный деятель Казахстана Анель Рустемова, Серик Накыспеков, Еркин Рахматуллаев и многие другие.

Гастроли проходят в рамках программы "Рухани жаңғыру" при поддержке Министерства культуры и спорта РК.

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