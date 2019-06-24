В столице и пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Ожидаются грозы, град, туман и сильная жара.

В понедельник 24 июня 2019 года сразу в нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Так в Нур-Султане 24 июня ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 18 м/с. Днем град. Вероятность шторма 85-90%.

В целом в Акмолинской области местами ожидаются гроза, шквал, днем местами град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный местами 15-20 м/с. Днем местами град. В Кокшетау днем ожидается гроза. Вероятность шторма 85-90%.

Также 24 июня в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза. Днем местами град. Ветер западный местами 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске днем ожидаются гроза, град. Ветер западный, днем порывы 15-20 м/с. В Семее днем ожидается гроза, град. Ветер западный, днем порывы 15-20 м/с.

Штормовое предупреждение объявлено и в Кызылординской области. Днем на большей части региона ожидается сильная жара до 40°. Вероятность шторма 90-100 %

В Костанайской области ожидается местами гроза. Днем местами ветер северо-западный 15-20 м/с. В Костанае днем ожидается ветер северо-западный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%

В Северо-Казахстанской области 24 июня местами ожидается туман, гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный местами 15-20, ночью порывы 23 м/с. В Петропавловске ожидается туман, гроза, град. Вероятность шторма 90-95%.

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