Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Тенге начал неделю с небольшого падения

Средневзвешенный курс доллара США составил 378,45 тенге за доллар.

Фото : Казахстан - utro.news24 июня 2019, 11:24

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге составил 378,45 (+1,92) тенге за доллар, при объеме торгов 105 890 тыс. долларов США (-52 170,00).

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге составил 6,0025 (+0,0135) тенге за рубль при объеме торгов 10 000,00 тыс. рублей;

- по китайскому юаню курс составил 55,0751 (+0,2431) тенге за юань при объеме торгов 1 405,00 тыс. юаней.

В обменниках доллар продается по 380,1 тенге, рубль - по 6,03, евро - по 432,9 тенге.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты