Тенге начал неделю с небольшого падения

Средневзвешенный курс доллара США составил 378,45 тенге за доллар.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге составил 378,45 (+1,92) тенге за доллар, при объеме торгов 105 890 тыс. долларов США (-52 170,00).

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге составил 6,0025 (+0,0135) тенге за рубль при объеме торгов 10 000,00 тыс. рублей;

- по китайскому юаню курс составил 55,0751 (+0,2431) тенге за юань при объеме торгов 1 405,00 тыс. юаней.

В обменниках доллар продается по 380,1 тенге, рубль - по 6,03, евро - по 432,9 тенге.

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