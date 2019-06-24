Выплата вкладчикам АО "Qazaq Banki" продолжится

Это продолжится до 24 декабря 2019 года.

ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)" продолжит выплату вкладчикам АО "Qazaq Banki", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу KDIF.

Банк-агент ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)" продолжит осуществлять выплату вкладчикам АО "Qazaq Banki" по всей филиальной сети до 24 декабря 2019 года. Соответствующее агентское соглашение между банком-агентом и Казахстанским фондом гарантирования депозитов (КФГД) было подписано в пятницу, 21 июня. Выплата проходит от имени и за счет средств КФГД.

В АО "Qazaq Banki" были размещены депозиты 18 тысяч вкладчиков и индивидуальных предпринимателей. С момента начала выплаты 24 декабря 2018 года, вкладчикам выплачено возмещение на общую сумму 20,2 миллиарда тенге, что составляет более 98% от первоначальной суммы выплат.

Сумма обязательств, которые пока остаются невостребованными, составляет 325 миллионов тенге, т.е. не более 2% от первоначальной суммы. Однако на данный момент за выплатой обратилось менее трети вкладчиков. Порядка 80% из числа вкладчиков, которые пока НЕ востребовали вклады, имели депозиты менее пяти тысяч тенге, а 14% имели вклады более ста тысяч тенге. Сегодня самая крупная невостребованная сумма составляет 13,4 миллиона тенге. Наименее активно обращаются вкладчики в Семее, Петропавловске, Усть-Каменогорске.

Чтобы обеспечить максимально быструю, удобную выплату для этих вкладчиков банк-агент ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)" и Казахстанский фонд гарантирования депозитов приняли решение продолжать использовать инфраструктуру и филиальную сеть банка-агента, которая сегодня насчитывает 17 филиалов и 28 отделений по всему Казахстану. Вкладчики вправе обратиться во все отделения банка-агента в любой рабочий день до 24 декабря 2019 года.

Банк-агент ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)" выплачивает возмещение на основании документа, удостоверяющего личность, и заявления вкладчика, бланк которого можно получить и заполнить в отделении. Возможна и выплата возмещения по доверенности. Деньги выплачиваются наличными, безналичным переводом на банковский счет; можно открыть депозит в банке-агенте на сумму выплаты. Максимальный срок выплаты – 5 рабочих дней, однако порядка 90% вкладчиков получают выплату день-в-день.

Казахстанский фонд гарантирования депозитов выплачивает возмещение физическим лицам и индивидуальным предпринимателям – клиентам АО "Qazaq Banki":

· по депозитам в тенге – на сумму депозита с учетом капитализированного вознаграждения, но не более 10 миллионов тенге включительно,

· по депозитам в иностранной валюте – на сумму депозита с учетом капитализированного вознаграждения, но не более 5 миллионов тенге включительно. Возмещение по депозитам в иностранной валюте выплачивается в тенге; для расчета применяется рыночный курс обмена валют на 12 декабря 2019 года.

По депозитам одного вкладчика, размещенным в АО "Qazaq Banki" одновременно в тенге и в иностранной валюте, выплачивается совокупное возмещение до 15 миллионов тенге, при этом по депозиту в иностранной валюте – не более эквивалента 5 миллионов тенге.

КФГД выплачивает возмещение по вкладам, текущим счетам и платежным карточкам, открытым в АО "Qazaq Banki".

95% депозитов в АО "Qazaq Banki" было открыто в пределах максимальной гарантируемой суммы, и вкладчики получили возмещение на всю сумму своего депозита. На момент начала выплаты сумма обязательств КФГД перед вкладчиками АО "Qazaq Banki" составляла не более 3% от объема резерва КФГД. Сумма обязательств, которые пока остаются невостребованными, составляет 0,04% от объема резерва, который доступен в данный момент.

Консультацию специалиста о выплате вкладчикам АО "Qazaq Banki" и о гарантии по депозитам можно бесплатно получить в колл-центре КФГД по короткому номеру 1460.

Со списком филиалов и отделений банка-агента ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан) можно ознакомиться на веб-сайте: www.vtb-bank.kz. Информацию о работе филиалов и отделений можно также получить в справочной службе по короткому номеру: 5050 (бесплатно с мобильного телефона).

27 августа 2018 года АО "Qazaq Banki" был лишен лицензии на проведение всех банковских операций на основании решения Правления Национального Банка Республики Казахстан.

24 октября 2018 года Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы принял решение о принудительной ликвидации АО "Qazaq Banki".

12 декабря 2018 года решение СМЭС города Алматы от 24 октября 2018 года вступило в законную силу.

24 декабря банк-агент ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)" начал выплату возмещения вкладчикам от имени и за счет средств КФГД. Порядка 90% обязательств перед вкладчиками было погашено в течение первого месяца с начала выплаты.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!