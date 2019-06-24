Жару до 44 градусов обещают синоптики на юге Казахстана

А на север смещается холодный атмосферный фронт.

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз погоды на 25-27 июня, передает Zakon.kz.

- Лето окончательно вступило в свои права. Жаркая и без осадков погода ожидается в южной половине республики, на которую осуществляется вынос очень теплого воздуха с районов Ирана. В предстоящие трое суток дневная температура предполагается плюс 30…35°С, местами 37…40°С, на крайнем юге и до плюс 44°C, - говорится в сообщении метеорологов.

По информации синоптиков, на северную же половину Казахстана, после кратковременного повышения температуры и прекращения осадков, опять смещается холодный атмосферный фронт с северных районов Европейской части России. С ним ожидаются дожди, местами возможно сильные, грозы, порывистый ветер и понижение температуры воздуха.

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