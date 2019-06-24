Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Жару до 44 градусов обещают синоптики на юге Казахстана

А на север смещается холодный атмосферный фронт.

Фото : Русская весна24 июня 2019, 11:59

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз погоды на 25-27 июня, передает Zakon.kz.

- Лето окончательно вступило в свои права. Жаркая и без осадков погода ожидается в южной половине республики, на которую осуществляется вынос очень теплого воздуха с районов Ирана. В предстоящие трое суток дневная температура предполагается плюс 30…35°С, местами 37…40°С, на крайнем юге и до плюс 44°C, - говорится в сообщении метеорологов.

По информации синоптиков, на северную же половину Казахстана, после кратковременного повышения температуры и прекращения осадков, опять смещается холодный атмосферный фронт с северных районов Европейской части России. С ним ожидаются дожди, местами возможно сильные, грозы, порывистый ветер и понижение температуры воздуха.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты