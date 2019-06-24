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В коррупции подозревают замакима района и директора школы в Актюбинской области

Они подстрекали работников местных учреждений образования к даче взятки членам комиссии МОН.

Фото : Atameken Business Channel24 июня 2019, 12:02

В Актюбинской области выявлен факт подстрекательства к даче взятки заместителем акима Мугалжарского района и директором школы села Кандагаш, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции.

- Указанные лица подозреваются в подстрекательстве руководителей учреждений образования Мугалжарского района к даче взятки членам комиссии Министерства образования и науки в виде оплаты услуг по их питанию в ресторанах и проживанию в гостиницах в целях положительного решения вопроса о высокой оценке района по результатам ЕНТ. 20 июня 2019 года указанные лица получили от директора одной из школ 540 тыс. тенге, которые были собраны представителями 7 учреждений образования города Эмба, – говорится в сообщении.

В ведомстве дополнили, что процессуальное задержание подозреваемых не применялось в связи с полным признанием вины. Расследование продолжается. Окончательный вердикт в отношении каждого подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесен судом.


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