Крупный взрыв в Арыси

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

24 июня в воинской части в Туркестанской области прогремел взрыв.

По информации КЧС МВД РК, в 09:20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении, с последующим возгоранием на территории воинской части города Арысь Туркестанской области. На место вызова привлекли 30 человек личного состава и 8 единиц пожарной техники ДЧС Туркестанской области.

В Министерстве обороны прокомментировали взрыв. Как отметили в военном ведомстве, 24 июня на одном из арсеналов ВС РК, расположенном рядом с населенным пунктом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. На данный момент жертв и пострадавших нет. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Руководство Министерства обороны к месту происшествия направило специально созданную комиссию. Силами личного состава Вооруженных Сил организованы мероприятия по ликвидации и минимизации последствий.

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