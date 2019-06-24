Онлайн-кредиты. Досаев рассказал, как бороться с мошенничеством

Нацбанк предлагает обязать предоставление всей информации в кредитное бюро.

Меры борьбы с мошенничеством с онлайн-кредитами предусматривают предоставление необходимой отчетности, а также введение административной и уголовной ответственности. Об этом на пленарном заседании Сената Парламента сообщил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- В чем наше предложение. Кроме ограничительных норм, условия договора и так далее, также будет введен самый важный момент - это предоставление необходимой информации в кредитное бюро. Как вы знаете, в стране существует государственное кредитное бюро, как эталонное, и первое кредитное бюро, которое создано банками и финансовыми организациями. Поэтому теперь, чтобы получить займ, они обязаны предоставить необходимую отчетность, в которой мы увидим, кому это предоставлено. В свою очередь, кредитное бюро, когда обрабатывает общую долговую нагрузку для компаний или для физлиц, сразу видит, где находится правда или неправда, - объяснил Досаев.

Для исключения мошенничества при получении онлайн-кредитов с данными ИИН и удостоверениями, по его словам, в законопроекте "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения" предлагается усиление ответственности.

- Мы усилили административную ответственность вплоть до уголовной до двух лет. Поэтому как только мы базу сформируем, внутри нее будет формироваться так называемый "черный лист". Либо заемщиков, которые пользуются такого рода услугами, либо компаний, которые оказывают неправильные услуги в области микрокредитования, - сообщил глава Нацбанка.

В целом он напомнил, что наиболее активный прирост потребительских кредитов наблюдается в нерегулируемом секторе - онлайн-кредитовании, кредитных товариществ и ломбардов.

- Одновременно допускаются нарушения прав и интересов заемщиков со стороны нерегулируемых субъектов. Для решения данных проблем предлагается расширить периметр регулирования надзорного органа, включив в него всех субъектов кредитования. Законопроект предусматривает введение дифференцированной системы регулирования небанковских кредитных организаций. Регулирование субъектов микрофинансовой деятельности будет сфокусировано на защите прав заемщиков и исключение их перекредитования, - отметил Ерболат Досаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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