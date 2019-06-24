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Договор о запрещении ядерного оружия ратифицировали в Сенате

В целом данный документ ратифицирован 23 государствами.

Фото : planetanovosti.com24 июня 2019, 13:03

Сенат парламента Казахстана на пленарном заседании в понедельник принял закон "О ратификации Договора о запрещении ядерного оружия". Договор запрещает производство и испытание ядерного оружия, сообщил министр иностранных дел РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент Zakon.kz.

- Договор запрещает производство, испытание, приобретение, передачу, хранение и размещение на своей территории ядерного оружия. Также, согласно положениям документа, запрещено как использование ядерного оружия, так и применение угроз по его использованию. Вступление в силу договора может занять до пяти лет, - сообщил Атамкулов.

Он уточнил, что ратификация данного договора внесет вклад Казахстана в дело построения и сохранения мира, свободного от ядерного оружия.

Как отмечается в заключении законопроекта, договор был открыт к подписанию с 20 сентября 2017 года в рамках 72-й сессии генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и вступит в силу после его ратификации 50 государствами. На текущий момент договор подписан 70-государствами, ратифицирован – 23 государствами.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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